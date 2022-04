Je suis Hela Hfissa, diététicienne, j'ai 25 ans, jeune diplômée, sérieuse, ponctuelle, motivante, j'aime ma spécialité et mon travail, je suis à la recherche d'un poste en tant que diététicienne dans des hôpitaux, clinique, centre d’amincissement etc .... A Tunis ou autres pays.

Vous avez toutes mes informations personnelles, veuillez me contactez si ça vous intéresse et merci d'avance.