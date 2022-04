Hela LABIDI

Je suis titulaire d’une maîtrise en : « Gestion des Institutions Financières » de l’ESC de Tunis – la Manouba. Je cherche à intégrer une société en pleine expansion, innovante et visant l’excellence …

Le sérieux, la rigueur, l’intelligence, l’optimisme, l’organisation, la ponctualité, la bonne attitude professionnelle, la grande capacité de persuasion, la grande aisance au contact des gens, le désir de travailler avec une équipe homogène, la grande capacité et l’aptitude à apprendre de nouvelles expériences, avec une bonne maîtrise de la langue française et anglaise : sont mes principaux atouts.

j'ai 3 années d’expérience dans un poste de responsable commerciale dans une société tuniso-canadienne (institut privé), et 3 années dans des centres d'appels.

Je cherche un poste dans le domaine commercial ou financier, mais je suis prête à relever le défi de toutes autres opportunités!



Mes compétences :

Anglais

Internet

Informatique

Vente

Marketing