Hela MONCEF

Titulaire d'un diplôme national d’ingénieur en informatique industrielle et automatique de l’Institut Nationale des Sciences Appliquées et de technologie (INSAT).

Actuellement , doctorante en informatique industrielle, spécialités: traitement de signal et intelligence artificielle .

Ma formation englobe des compétences en automatique, automatisme, qualité, robotique, électronique de puissance, électronique, systèmes à événement discret, recherche opérationnelle, système temps réel, capteurs et actionneurs, soft computing …

Ma grande rigueur, ma passion d'enseigner et mon esprit d’initiative sont mes atouts majeurs.



Mes compétences :

LabVIEW

Autocad

OrCAD

Matlab

Robotique

Électronique