Hela OUALI

I received a PhD in Condensed Matter and Nanosciences in 2015, from Aix-Marseille University (France) and Tunis El Manar University (Tunisia). My research interests consist of ab initio simulation of electronic and structural properties of copper oxides for gas sensing mechanisms. I aim to continue a scientific career in both research and educational areas.



Mes compétences :

Ab initio

Linux

FORTRAN

Semiconducteurs

Adsorption

Surface Science

DFT

LaTeX

Capteurs de gaz

adsorption de molécules en surfaces d'oxydes

SIESTA

simulations numériques