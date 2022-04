Titualire d'un diplôme de Master en Informatique Décisionnelle à l'Université François Rabelais, j'ai été amenée à travailler sur diffèrents projets décisionnels.



Je suis une personne jeune et motivée, qui aime les défis. Quand je travaille, je suis passionnée et rigoureuse. J'aime le travail en équipe et je suis autonome.



Mes compétences :

QlickView

Microstrategy

Talend

PL/SQL