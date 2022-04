Hela SARRAY

Bonjour, je suis ingénieur en hydraulique et assainissement et également diplômée d'un master 2 en gestion des ressources en eau et aménagement, je suis en recherche active d'un premier emploi.



Mes compétences :

Modélisation hydraulique et sédimentaire

C++

ArcGIS

Photogrammétrie

QGIS

Weap

VBA

AutoCAD

HEC RAS

Etude du risque contre les inondations

Etude hydrologique

EPANET

Conception des ouvrages hydrauliques