Hela SASSI

Vous cherchez un service permettant de visualiser vos projets d’aménagements avant même d’engager des travaux? La prévisualisation 3D vous permettra d’avoir une vision réelle de votre espace avant de commencer les travaux afin de réduire le cout de son agencement et décoration.



Vous cherchez un service qui vous aide a concevoir votre produit industriel a partir d’une idée, un croquis ou même un produit existant? L'exploitation des rendu 3D de vos produits permettent la matérialisation d'éléments encore inexistants ainsi le lancement promotionnel de vos produits peut donc être mis en route avant même la fabrication des produits.



Je vous propose un service de:



- Conception de nouveaux produits créatifs, contemporains, originaux et personnalisables.



- Modélisation et Rendu 3D réalistes de votre espace ou produit



- Modélisation à partir de croquis, plans papiers ou produits existants...



- Aménagement intérieur ou extérieur



- Conception de meubles sur mesure



- Réalisation de maquette



Veuillez me contacter, pour mieux comprendre votre besoin et vous orienter. Premier contact par e-mail.



Mes compétences :

3d studio max

Photoshop

Autocad

Cinema 4D

3DS MAX

Design