Helali MEHDI

J’ai obtenu mon diplôme de doctorat en médecine général en octobre 2002.

J'ai travaillé au tant que visiteur médical dans la région ouest en Algérie pour le compte d’un laboratoire international entre juin 2003 et décembre 2005.

Entre décembre 2005 et mai 2009 j'ai travaillé au tant que délégué médical séniors pour le même laboratoire sur la même région.

Depuis mai 2009 à aujourd'hui j'ai travaillé au tant que directeur régional pour le même laboratoire sur la même région.

Aujourd’hui en France mon objectif est d’intégrer une équipe pour des postes similaires qui me permettent d'optimiser mes compétences.



Mes compétences :

Directeur régional

Médical

visiteur medical