Helari MARIE CHRISTINE

J'ai un double parcours de terrain dans le social et le médicosocial puis dans la formation celle des travailleurs sociaux. J'ai travaillé dans différents secteurs du handicap psychique,de la protection de l'Enfance aux personnes en difficultés sociales, j'ai été formatrice durant 9 années à l'Ile de la Réunion dans un Institut Régional en Travail social.Puis dernièrement, j'ai assuré des missions pour un ONG en protection de l'Enfance.

Je pense avoir un caractère plutôt calme, patiente, des aptitudes à l’autonomie dans le travail, un sens pratique, des capacités à travailler en équipe, à déléguer, à savoir prendre des décisions, un goût pour mobiliser les ressources environnementales, pour amener les équipes à réfléchir et à recentrer sur les objectifs à atteindre en vue d’une certaine efficacité, productions de résultats et qualité du travail rendue.

Le professionnalisme acquis durant toutes ces années prend racine sur des convictions et une éthique orientée vers la promotion de la solidarité, le respect de la personne, de ses droits et son autonomie.

Je souhaite mettre mes compétences au service d'Associations ou de projets accès sur l'humanitaire, la formation, le social, le médico social,je suis ouverte à toute forme de propositions en France ou à l'étranger.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Ingénierie de formation

accompagnement individuel et collectif