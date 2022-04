Mes compétences :

Supply chain amélioration

Amélioration continue

Distribution

Gestion de stock

Secourisme au travail

Vba excel et pac office

Erp sage X3

Achats et approvisionnements

Logistique de grande distribution

Conditionnement

International

Merchandising

Approvisionnement

Achats

Frets maritime et routier

Négociation

Logistique du changement

Optimisation des ressources

Fgi textile

Textile

Sage Accounting Software

Transport international

Gestion de la qualité

Supply chain