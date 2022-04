Helder CAVACO

En tant que Responsable du Support Client chez ResMed (Fabricant et distributeur d’appareils respiratoires - notamment dans le soin hospitalier mais aussi le soin à domicile), j’accompagne depuis plus de 7 ans mes clients dans le diagnostic et la résolution de pannes sur ces dispositifs médicaux.

De formation technique, j’ai débuté ma carrière en tant qu’opérateur de production, puis technicien dans différents domaines, ce qui m’a permis de connaitre les différentes spécificités techniques des produits, mais aussi les besoins du terrain/les attentes des clients.

La connaissance du produit est primordiale, de sa conception jusqu’à l’utilisation finale par le client. Participer à des projets avec des équipes pluridisciplinaires m’a apporté non seulement cette connaissance du produit, mais aussi les besoins exprimés par les clients.

Non seulement ce parcours m’a permis de développer des aptitudes à analyser des dysfonctionnements, à en rechercher les causes, pour aboutir à leur résolution, mais cela m’a également montré ce qu’était la relation clients.

Soucieux de la qualité du service rendu, mais aussi de la perception du client, c’est pour cela qu’en tant que Responsable du Support Client, j’ai mis en place des indicateurs clés de performance, tels que la mesure de la satisfaction clients, ou encore la définition d’un temps de réponse.

Aussi, je me suis porté garant du bon pilotage du processus de gestion du support client, afin de veiller au respect et à l’amélioration du système qualité de l’entreprise.

Enfin, au niveau personnel, je porte un intérêt à la musique en général, et notamment son côté acoustique ; mais aussi les sports collectifs tels que le foot ou le basket (que je pratique en amateur uniquement, pas en club) ; cela me permet de partager cette passion avec d’autres personnes et développer cet esprit d’équipe et une cohésion dans un seul et même objectif.



Mes compétences :

Travail en équipe

Communication

Relations clients

Organisation du travail

Qualité client