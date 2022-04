Helder FERREIRA

Je suis en possession d’une maturité informatique et j’ai validé plusieurs modules universitaires en gestion d’entreprise. Je suis également titulaire du brevet fédéral d’agent de sécurité Suisse. De nature rigoureuse et précise, je suis les règlements et les directives de l’entreprise et je veille à leur juste application. De nature je propose systématiquement des améliorations pour une meilleure organisation et une optimisation du service.

J’apprends vite grâce à une très bonne mémoire. J’entretiens de bonnes relations avec mes collègues et collaborateurs. Je sais être à leur écoute, les motiver et les coacher. Je sais garder mon calme même en période de stress, je respecte les délais donnés et je n’aime pas remettre les tâches au lendemain. Riche d'un bagage de 20 ans (développement de business/développement des gens) je souhaite élargir mes compétences et horizons en suisse ou à l'étranger.