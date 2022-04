Helder PRAXEDES

Bonjour a touts de moment je travaille a mon conte je à une eirl des le secteur de maçonnerie gros oeuvres , couverture, isolation, carrelage, faïence, parquet et placo.

avec un outre associée nos avez criée une S.C.I.CV que ce prêt a démarrer m pour cà nous à besoin de quel-qu-in dispos a investir

le projet concerne: acheter de terrains, construire de maisons ou appartements et vendre

savoir que nous à la expérience e le savoir faire de toute o que concerne la construction et nous manque un coup de pusse pour avancer

nous sommes ouverts a toutes propositions



Mes compétences :

maçon,carreleur ,couvreur, plaquiste.etc;

cheffe de chantier

gerent