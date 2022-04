Heldmuth LATORRE OSSA

Ingénieur Dispositifs Médicaux, avec un goût pour le coté pratique et expérimental. Je souhaite intégrer une société dynamique et innovante, avec un véritable esprit d’équipe. Bien que la plus part de mes expériences précédentes aient eu lieu dans le domaine des dispositifs médicaux, je suis ouvert également à d'autres domaines technologiques.



Mes compétences :

Dépôt de couches minces

Matlab, LabVIEW, C Programming Language

Conception de circuits électroniques

Conception et réalisation de dispositifs médicaux