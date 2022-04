Héléa CUNIER

Bienvenue sur mon profil!



Au quotidien, je suis à la recherche de nouvelles expériences afin d'accroitre et d'affiner mes compétences. N’hésitez pas à me contacter!



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai développé des connaissances dans les domaines suivants:



- Planification de projet

- Établissement de devis

- Suivi des ventes

- Relations commerciales, accueil de clients, prise d'informations du brief client

- Commercialisation de produits

- Négociation

- Support technique

- Marketing direct

- Études et recherches commerciales (enquêtes)

- Présentations orales et écrites

- Maîtrise du pack office (Word, excel, powerpoint)

- Anglais courant (880 TOEIC)



Permis B et véhicule.



Mes compétences :

Marketing direct

Bureautique

Organisation

Commercialisation

Communication

Marketing

Gestion de la relation client