Helen MESSAGER DU BONHEUR

L'ALOE VERA C'EST QUOI ?



L'Aloès (en latin, Aloe Vera, Aloe Barbadensis Miller ou Aloe Vulgaris) appartient à la famille des liliacées tout comme l'oignon, l'ail, l'asperge, la ciboulette, le muguet, la tulipe, le lys et bien d 'autres encore ...



On répertorie plus de 400 espèces d'aloès dans le monde mais l'Aloe vera reste la plus utilisée grâce à sa pulpe épaisse et incolore aux multiples vertus.



L'Aloe vera contient 75 nutriments dont 20 minéraux, 18 acides aminés et 12 vitamines.

L'Aloe vera et ses dérivés sont les principes actifs majeurs du mucilage de la feuille auxquels on attribut des vertus de régénération cellulaire et de rééquilibrage du pH cutané: desquamation des cellules mortes de l'épiderme, hydratation (des couches supérieures de épiderme) et stimulation de la multiplication cellulaire des fibroblastes (cellules) du derme. L'Aloe vera aide à apaiser la peau.



Toutes ces vertus font de l'Aloe vera l'un des plus remarquables produits naturels de beauté que l'on pourrait trouver.



Surnommé "remède d'harmonie", "plante divine" ou encore "élixir de jouvence", il est réputé pour ses propriétés: immunostimulantes, nutriments, hydratantes, apaisantes et stimulantes de la régénération cellulaire.



Et POURQUOI l'Aloe Vera de Forever Living Products?



en 1978, Rex Maughan crée Forever Living Products et propose une gamme complète de produits naturels à base d’Aloe vera.



Alors que la plupart des entreprises n'intègrent qu'une ou deux étapes du processus de fabrication de l'Aloe vera, Forever Living Products a tout fait pour garantir le processus de qualité.



Grâce à l'extraction du gel créé par Forever Living Products, il est stabilisé pour être prêt à l'emploi.



Protégé de l'oxydation, il conserve tout son potentiel naturel.



Chacun de nos sites de production est certifié et intègre des normes de qualité internationales. La qualité et la traçabilité sont ainsi garanties.



Forever Living Products est le premier producteur mondial de l'Aloe vera.





Et POURQUOI Moi ?



Octobre 2009 rencontre d’Elisabeth dans un club sportif une belle amitié est née et une formidable aventure commence...



C’est mon partenariat avec une superbe entreprise mondialement connue pour sa plante aux mille vertus....



Je ne prétends pas être meilleure que les autres, j'ai ma propre empreinte, ma propre histoire, je suis passionnée par cette plante que je consomme depuis 10 ans.



Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter mon histoire que je vis avec l'Aloe vera et vous donner l'envie de créer votre propre histoire d'Aloès.





LE BIEN-ÊTRE PASSE PAR VOTRE SANTÉ



Laissez-vous tenter et contactez-moi



