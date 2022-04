Helena ASSAYAG

Actuellement en CDI chez Profield Events, créateur et organisateurs d'évènements professionnel, dans les secteurs de l'agriculture (le Salon de l’herbe et des fourrages, le Salon des ETA), puis de l’espace vert et du paysage (Salonvert, Salonvert Sud Ouest, Salonvert Sud Est, Demo-Dagen au Pays-Bas), et depuis 2011 dans celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).



Profield Events assure également la commercialisation et la logistique du premier salon français sur la forêt (Euroforest) ainsi que la commercialisation en France de Galabau, le salon allemand dédié au paysage, N°1 en Europe.



Depuis 2014, Profield Events organise des évènements professionnels, notamment la Green Golf Convention, mais aussi Les 48h du Gazon Sport Pro, le premier évènement dédié aux métiers d’entretien des terrains en gazon destinés aux sports professionnels et organisé au Stade de France® .



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Microsoft Office