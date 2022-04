Helena BONSERGENT

Après 2 années en BTS TOURISME au Lycée d'Avesnières à Laval, me voilà directement embauchée en CDI au sein de la société Mayen'Voyages. j'ai durant cette année créer des excursions d'une journée, conception, tarification... J'ai également établi des devis transports avec suivi des dossiers, etablissemnt des billets collectifs et dossiers conducteurs. 1996, l'aventure chez Perrin Voyages commence et durera 15 ans. Gestion du point de ventes de châteaubriant, puis passage à deux personnes, puis ouverture du point de ventes de Château-Gontier. En 2010, nommée coordinatrice de réseau pour les agences de Châteaubriant, Château-Gontier, Laval, Flers, et Saint-LÔ. Gestion et mangement des agences, remplacement dans ces agences toutes monoposte.

2011... l'aventure se termine à mon plus grand regret! mais d'autres aventures vont commencer...



2012 Ouverture de mon agence de voyages : ENVOL & VOUS.

Je vous accueille dans mon agence pour vous organiser et préparer vos vacances!!!



