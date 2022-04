Héléna BORGES

Forte de 9 ans d’expérience dans le milieu de la communication visuelle et web (études et emplois confondus), mon parcours a commencé par le graphisme, pour ensuite progresser vers le web il y à 3 ans en tant que webmaster.



Responsable de l’intégralité de la mise en ligne de contenu du site féminin deArray depuis octobre 2012, mon statut a évolué début 2014 avec la prise en main du poste de responsable éditorial.

De la mise en ligne des articles sous Wordpress, à la création des visuels, en passant par l’intégration et l’envoi de newsletters ou encore la mise en place de partenariats et des jeux-concours, ce poste a su me montrer les différents aspects d’un site web et m’a apporté un bon nombre de bagages supplémentaires qui viennent enrichir mes compétences.



Après ces 9 ans d’expériences, je souhaite maintenant intégrer un groupe dynamique pour lequel je m'investirai professionnellement.



Mes compétences :

WordPress

PC Hardware

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop