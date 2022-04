Helena CHELLY

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis 2005



Intervenante en Ecoles de Commerce, à l’Université et en entreprises sur les affaires dans les PECO



Depuis 2001



Co-fondatrice d’Euro-com (2001-2002) et de Centreurope-Demoelec (11/2004)

- Développement de deux sites internet sur l’Europe centrale et sur la cyberdémocratie

- Etudes de marché et formations pour dirigeants expatriés en Europe centrale



1992 - 1996 Divers emplois en marketing et relations publiques à Prague puis à Nantes.



Autres Co-auteur d'un ouvrage sur la transition vers l'économie de marché (avec D. Chelly) : Vers l’économie de marché : des théories à la réalité, Gecop, 1998



FORMATION



1999 - 2001 : DEA d’Etudes européennes, Grenoble 2, Mention assez bien

2001 : Master en Management des Nouvelles Technologies, ESG, Paris

1998 - 1999 : Maîtrise de Sciences politiques, option Europe centrale, Université de Marne-la-Vallée, Mention bien

1997 - 1998 : Cycle International d'Etudes Politiques, Institut d'Etudes Politiques de Paris

1996 - 1997 : 3e année de Commerce international, Institut Supérieur Européen de Gestion, Nantes

1992 - 1995 : Commerce, tourisme, langues étrangères, Institut Commercial de Prague

1992 : Baccalauréat tchèque d'économie, Prague



INFORMATIQUE

Internet : Maîtrise de HTML et de Dreamweaver

Bases en Fireworks, Flash, JavaScript, PHP 3.



LANGUES

Bilingue tchèque-français

Assez bon niveau en russe, anglais et italien

Bases en allemand, en bulgare et en espagnol



Mes compétences :

Conseil

Europe

Europe centrale et Orientale

Europe de l'Est

Internet

Politique

Référencement

Référencement internet

Union européenne