Helena COELHO

Je m'appelle Helena Magnan Coelho. De nationalité Franco-brésilienne je connais les cultures et langues des deux pays. Actuellement étudiante en première année au campus Ibéroamérican de SciencesPo, je suis à la recherche d'une expérience professionnelle ou stage de terrain d'au moins un mois entre les mois de juin et août 2015.

Ayant obtenu un bac L avec mention très bien et membre d'une troupe de théâtre indépendante, j'ai de bonnes compétences de communication aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.



Mes compétences :

Théâtre

Piano

Guitare

Tourisme culturel

Communication écrite

Communication orale