Hélèna CONQUEUR-JOUANNO

Acteur incontournable de l’emploi en Bretagne Sud, INTER POLE démontre sa volonté d’innover en matière de ressources humaines. Notre solution transversale regroupe l’intérim, le recrutement, la formation, et les solutions RH : bilan de compétences / de carrière, coaching, reclassement, validation des acquis et de l’expérience …



Au travers de notre ESPACE CADRE, les profils hautes compétences possèdent désormais un espace entièrement dédié... Pour en savoir plus, consulter notre Hub : http://bit.ly/EspaceCadre



Consultante sénior en Ressources Humaines pour INTER POLE, mon objectif professionnel consiste avant tout à accompagner et conseiller les dirigeants et salariés tout au long de la vie de l’Entreprise, en leur apportant une expertise objective, personnalisée et adaptée au contexte de chacun. Mes champs d’interventions : la sélection de profils hautes compétences et l’aide à la décision, le pilotage et l’animation de cellules de reclassement et de plans de départ volontaire et enfin, l’accompagnement au changement.



Pour découvrir notre offre globale et me contacter, une seule adresse :





