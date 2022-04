Héléna CROZET

Autonome, travailleuse, je suis très curieuse et j'aime beaucoup apprendre et partager. J'ai une passion pour la communication, l'organisation événementielle, et aime mener à bien des projets auprès de diverses entreprises, tout secteur confondu.



> A l'écoute des clients et leurs besoins - comprendre les enjeux, y répondre de manière optimale et efficace

> Améliorer les process pour répondre au mieux aux attentes, dans les délais impartis, répartition du travail dans l'équipe

> Former aux nouvelles technologies pour améliorer l'image des événements, l'animation de ces derniers : le client devient acteur de son événement



Mes compétences :

COMMUNICATION, Multimédia, événement

> Création de supports de communication : logos, cartes de visite, visuels, infographie... >

Organisation événementielle : à distance (webinars), institutionnel, festivals, concerts....

> Community Management Facebook, Twitter



MARKETING

> Rédaction de fiches produits, gestion prix et placement produit

> Veille concurrentielle

> Bases en Google Ads et Facebook Ads

> Animation jeux concours



LOGICIELS & OUTILS

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign

Adobe Connect - Livestream

Trello (Outil de gestion de projet) - Camtasia (Screencast) - Canva (création de supports com)

Utilisation de matériel audiovisuel (Canon XA20, Canon 5D, lumières...), réglages photo (réglages balance des blancs, ISO, ouverture diaphragme...)

Microsfot Word, Excel