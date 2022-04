Actuellement en poste de téléconseiller chez convergys et en recherche perpétuel de nouveau challenge,

je vous propose ma candidature au sein de votre société.

en effet de nature curieuse, tenace, je me suis adaptée rapidement dans les diverses missions que l'on m'a confié néanmoins pouvoir vous expliquer en détail mes motivations,

je vous propose un entretien qui vous permettra de me connaitre et de découvrir mes motivations.

Veuillez agréer madame monsieur mes salutations distinguées

Helena DAVID