Helena FICHOT (ROEGIERS)

Cabinet de conseil en transformation digitale et agile, DAVEO a pour vocation de réunir ceux qui imaginent et ceux qui réalisent, afin daider nos clients à travailler à la vitesse des Startup.



Nous accompagnons des organisations en demande de créativité et dexpertise, grâce à des cellules Lean Start Up, véritables incubateurs didées, capables de les transformer rapidement en réalité.



Dans une dynamique ambitieuse, nous composons des équipes sur mesure pour répondre aux enjeux complexes de la mutation des entreprises.



Du conseil métier à la réalisation dapplications Web Mobile, nous aspirons à la performance en assurant la flexibilité et ladaptation des projets que nous menons grâce aux méthodes Agile.



Notre stratégie est pilotée par notre culture dentreprise qui se veut participative, bienveillante et transparente.



Entreprise assumée, notre vision est portée par une organisation caméléon, définie par linnovation et lévolution perpétuelle.