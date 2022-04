Héléna HUGOT

COMPETENCES :



● Pilotage global des organisations



● Création et pilotage des projets et programmes des organisations



● Développement des stratégies de mécénat (soirées de gala, crowdfunding)



● Gestion des Ressources Humaines (salariées, volontaires et bénévoles)



● Représentation des organisations et networking



● Gestion administrative, économique, financière, matérielle des organisations





RESUME :



*Diplôme de coordinateur de projets humanitaires à BIOFORCE et titulaire d'un Master 2 de Philosophie à l'Université Lyon 3

*Diagnostic, conception, structuration et évaluation de programmes : 9 ans d’expérience à l'international

*Management : 8 ans d’expérience en management d’équipes (bénévoles, volontaires et salariés)

*Création de l'association Philosoph'art, ateliers de philosophie et d'arts pour les enfants en France et à l'étranger

*Grande capacité de travail, résistance au stress, adaptation et réactivité, créativité, diplomatie, capacité à travailler à distance et en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Adobe

Pilotage d'équipe

Microsoft Office