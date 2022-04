Je suis Hélèna Labadesse, j'ai 18 ans, et je suis étudiante à l'IUT de Tarbes en première année d'un DUT Techniques de Commercialisation.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi saisonnier pour l'été 2016.

Après mon DUT, j'aimerai poursuivre mes études et peut-être intégrer un IAE ou une école de communication et marketing.