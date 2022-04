Héléna MARSCHALL

Actuellement étudiante en 2ème année Programme Grande Ecole à l'EM Business School Strasbourg, je suis à la recherche d'une année en alternance à compter de septembre 2017 en Marketing et plus spécifiquement en E-Marketing afin de vous faire profiter de mon expérience autant professionnelle que scolaire, dans le but de développer une stratégie qui vous correspond. Cette expérience me permettrait également de valider mon degré master au sein de cette école avec votre collaboration.