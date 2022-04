Héléna MOGELAN

FORMATION



2009: Licence Cinéma-Audiovisuelle. Université Paris8. St-Denis.

2008: Atelier de l’acteur et du cinéma, avec Yves Collignon.

2007: Stage de théâtre à New-York. Avec John Murphy, Ann Raichel...

2005-2007: Acting International. Sections Théâtre et cinéma.

2004-2005: Ecole Jean Périmony.

2002-2004: Roller Comédie, école de théâtre.





EXPERIENCES:





CINEMA

2010: Les Frangins, de Said Naciri. Silhouette: l'amoureuse du Parc Monceau...

2009: Arsenic et Vieilles Oreilles. Long-métrage de Joël Chalude. Rôle: Mlle Brun.





COURTS-METRAGES

2010: Tunnel, d'Olivier Nelli. Bande annonce. Rôle principal: Emilie.

2010: Help Me, de Ludovic Baron. Jumper Production. Rôle: Vanessa.

2010: "phi", d’Alonso Venegas Flores. 1er rôle féminin: Marianne

2009: DC-340. Réalisation: Consoleprod. 1er rôle: l'Androïde.

2009: Le casting. Minie série. ACE Production. Lisa.

2009: Femme-Fille. Docu fiction de la réalisatrice New-Yorkaise: Kiki Allgeier.



THEATRE

2010: Répétitions de la pièce "Tailleur pour Dames". Ms en sc: Rémy Veux. Rosa

2009: Tango Panache. MLC de Montmorency et Groslay. Rôle: Ely.



Mes compétences :

Acting

Actrice

Art

Art dramatique

Cinéma

Comédie

Comédienne

Danse

équitation

Escalade

International

Patinage artistique

Publicité

Ski

snowboard

Théâtre