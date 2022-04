Hélèna MOLINS

Je suis une femme dynamique,toujours prête a rendre service pour mes amis,quand c'est possible bien sur.j'aime croquer la vie à pleine dents,découvrir pleins de nouveautés et aime aussi apprendre de nouvelles choses.je magnétise aussi bien sur photo que par le toucher les maux suivants :

maux de tête ( migraines )

mal de dos

stress

anxiété et nervosité



Mes compétences :

Pose de faillance

Peinture

Pose de plaque polystérene au plafond

Pose de parqquet flottant

Ménage repassage

Entretien pour particulier

Garde d'enfants

Magnétisme massage relaxation