Helena RAVELOJAONA

Etudiante en Master 1 de Psychologie Sociale: gestion des menaces sociales et environnementales, je suis actuellement à la recherche d'un stage.

Je suis intéressée par:

- les missions égalité, lutte contre les discriminations et inégalités

- les missions de développement durable

- le domaine de l'études (marketing, qualitative/quantitative, etc.)

Ces domaines sont en accord avec mon parcours professionnel ainsi que mes attentes personnelles.



Forte de mon parcours en Psychologie, mon savoir théorique, ma capacité analytique et mon savoir méthodologique sont mes principaux atouts. Je suis également dotée d'un très bon relationnel.



Mes compétences :

Méthodologie expérimentale

Anglais

Analyse statistique

Bureautique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Psychologie sociale

Enquête qualitative

Études quantitatives

Psychologie