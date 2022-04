Helena REITUPE-AUGER

L’AVIS PRINCIPAL : Le succès de tout projet dépend principalement de son contenu - combien il est talentueux et actuel, et de la capacité de ses créateurs, à une vraie collaboration.



La collaboration culturelle – c’est une possibilité de créer des projets plus intéressants, l’échange des idées et d’expérience ; une recherche plus efficace de financements, un développement de projet plus productif , et plus d’occasions de présentation et de promotion des productions/des idées / des artistes.



CONNAISSANCES DE LANGUES :

- parlé et écrit : Letton, Russe, Anglais

- parlé et écrit / suis des cours de Français (Niveau IV), depuis janvier 2009, et continue à développer mes connaissances



COMPETENCES COMPLEMENTAIRES :

La traduction / la préparation – des supports de communication, de diffusion et des fiches techniques des entreprises et/ou des projets et/ou des spectacles en Russe, en Anglais, en Letton ; la gestion et la planification d’événements culturels, la photographie, la gestion d'équipe, connaissance des mondes du cirque, du théâtre, du cinéma, de la musique, de l'opéra et de la danse.



Mes compétences :

Production