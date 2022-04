Héléna REUSSE

Je suis souriante, dynamique, tenace et autonome. J'aime travailler à long terme et mon excellent relationnel est mon point le plus fort. Je suis une vendeuse dans l'âme...... capable de tout vendre!

Mon parcours s'est orienté dans l'automobile par opportunités mais je ne serais pas contre changer de secteur d'activité... Et suis donc prête à relever tous les défis!



Mes compétences :

Apporter des solutions

Prospection

Conseil commercial

Analyse de secteur

Force de proposition

Encadrement de personnel

Développement produit

Développement commercial