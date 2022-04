Helena SARZIER

Je suis une personne créative car pratiquant de nombreuses activités artistiques. De plus la danse que j’exerce depuis mon plus jeune âge a fait de moi une personne dynamique, rigoureuse, ne baissant pas les bras facilement, sachant écouter les autres et travailler en équipe.



Mon année d’étude en Angleterre au sein de l’université de Bristol m’a appris à m’adapter à un environnement de travail et une situation inconnue, et m’a apporté une certaine ouverture d’esprit. Je maîtrise à présent parfaitement le vocabulaire anglais du bâtiment. Je suis donc capable de m’exprimer couramment en anglais comme en français dans le domaine technique du génie civil, me permettant de communiquer avec toutes les nationalités.



Diplômée ingénieure de l’INSA DE LYON en Génie civil et Urbanisme, j’ai acquis des compétences durant ma formation concernant le dimensionnement de structures en béton armé, en béton précontraint, en bois, métalliques, mixtes acier-béton et bois-béton. Ce riche panel de connaissance m’amène à être capable de travailler avec toute sorte de matériau. J'éprouve un fort intérêt pour les constructions minimisant l’empreinte environnementale.



Mes compétences :

Autodesk Robot

Conduite de projet

Calcul de structure

AutoCAD

Restaurants