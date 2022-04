Madame, Monsieur,



Actuellement en poste depuis 2 ans en tant qu’Assistante de Direction pour un Opérateur du transfert de savoir-faire militaire français, je me permets de vous faire suivre ma candidature au sein de votre entreprise.



Titulaire d’un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations et d’une Licence en Communication, je possède une double compétence tant au niveau organisationnel qu’en management et gestion de l’information. Par ailleurs, j’ai opté pour une opportunité de poste à l’étranger et plus exactement aux Etats-Unis pour compléter mes 3 années universitaires.



Maîtrisant parfaitement les outils informatiques, je suis en mesure de gérer des agendas complexes, de rédiger des comptes rendu de réunions, de concevoir des tableaux de bords, de suivre des dossiers, d’organiser des déplacements en parfaite autonomie.



Mes expériences professionnelles m’ont aussi permis de prouver une bonne capacité d’adaptation, de trouver rapidement des solutions efficaces ainsi que mon sens du service clients.

Mes fonctions d’assistante ont confirmé mon esprit d’équipe, mon sens de la méthode et ma faculté à avoir une vision globale d’une activité.



J’espère avoir prochainement l’occasion de vous présenter de vive voix mes motivations à vouloir rejoindre votre entreprise.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.







Mlle Helena TRAKS