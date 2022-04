Héléna TURPIN

Titulaire d'un BEP Carrières Sanitaires et Sociales, je vous soumets ma candidature à un poste d'Aide aux personnes âgées où mes qualités d'écoute sont mis à l’œuvre, de même que mon apprentissage à identifier les besoins des patients. Mes compétences acquises, dans le domaine de l'hygiène et de sécurité, seront appliquées.





Étant active, motivée, sérieuse, et ayant un bon sens du contact . Travailler dans une maison de retraite ou bien dans un centre hospitalier serait pour moi un plus et une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités requises.Tout en sachant que au cours de ma Formation j'ai pu effectuer des stages dans ce milieu. J'ai eu l'occation de travailler pendant 2 mois et demis en tant que auxiliaire de vie, à domicile dans l'association La SMAPA à l'ile de la Réunion.



Je suis également disponible pour un poste de vendeuse en magasin (D'accessoire à la personne:Bijoux fantaisie ou bien en chaussure) .J'ai eu une expérience de 1 mois Dans le magasin JIna à l'ile de la Réunion.



Actuellement sur l'île de la Réunion. Je serais disponible à partir de Fin Janvier.



Me tenant à votre disposition pour tout autre renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame,Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.