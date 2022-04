Helene Alice TRAORE

10 ans d'expérience dans le circuit pharmacie.

3 ans en circuit GMS.

5 ans en grands magasins spécialisés (Galeries Lafayette, Bon Marché/réseau boutiques).

Connaissance de la cosmétique, de la dermatologie, coordination et actions avec la visite médicale.

Domaines d’expertise: commercial et marketing.



Le poste de Responsable Relation client est une fonction d'interface avec les fonctions marketing, commerciales terrain et logistiques.

-Gestion et développement du fichier pharmacies ciblées au niveau national.

-Mise en place d'actions commerciales et supports innovants à destination des pharmaciens.



Mes compétences :

Marketing

Joaillerie

Bijouterie

Négociation commerciale

Développement commercial

Luxe

merchandising