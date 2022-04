Hélène ALLEMAND

Avec humour et amour, conteuse et comédienne, j'entraîne mon auditoire dans le monde tour à tour tendre, drôle, fantastique, magique ou effrayant du conte traditionnel. Après avoir suivi en parallèle une formation théâtrale et des stages au CLIO (Centre de Littérature Orale) pendant 4 ans, je décide de mener de front une carrière d’enseignante, de conteuse et de comédienne. Mes expériences de conteuse m’ont amenée à faire des interventions et des spectacles autant en métropole que dans divers pays étrangers depuis 1998. Formatrice j'anime des stages et des ateliers sur l’art d’être conteur et le conte traditionnel depuis 2001. En 2006 une adaptation est montée en Guadeloupe de mon premier spectacle de contes théâtralisé « Le pêché d’être née femme ! » sur le thème des sorcières. De retour en métropole depuis 2013, je reprend ses activités de conteuse en 2015 avec un conte théâtralisé "le Guinarou". Actuellement je monte une web formation sur "l'Art de conter" et crée un site de contes en vidéos.



Mes compétences :

Ecriture par les jeux

Prise de parole

Voix

Gestuelle contrôlée