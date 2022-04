Hélène AMOURIAUX-PICARD

Après plus de 15 ans au service des agriculteurs et un bref passage dans l'enseignement au service des plus jeunes, je souhaite recentrer mes activités sur des missions d'accompagnement à la résolution non-violente des conflits, d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Réalisation d'Audit

Écoute active

Communication non violente

Accompagnement

Analyse des besoins