Helene ARNOULD

Intégrer une entreprise pour mettre à profit mon professionnalisme.

Dynamique, convivialité, rigueur, écoute et motivation sont des qualités dont je saurai faire preuve lors de ma future collaboration.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique de la clientèle

Gestion du courrier

Responsable d'une équipe de 3 personnes

Saisie devis matériel

Etablissement des déclarations fiscales

Contrôle facture fournisseurs

Suivi des litiges

Etablissement des fermages agricoles

Imputation, saisie des écritures comptables

Règlements fournisseurs

Gestion formanlités administratives Export

Gestion base de données France&Export

Traitement devis, saisie des commandes

Rapprochement bancaire

Mise à jour de tarifs

Rapprochement factures et encaissements

Facturation - Gestion des avoirs