J'ai le sens de l'humour et de la dérision, je me présente je m'appelle Hélène AStakhoff et suis actuellement à la recherche d'un emploi stable.

En effet, je possède une expérience conséquente de la vente et du commerce, ainsi que du management.

Aussi, j'aimerais pouvoir apporter toute mon expérience au sein d'une entreprise commerciale, où j'en suis sûre, je pourrais m'épanouir et donner le meilleur de moi-même