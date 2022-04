Bonjour,



J'habite en Vendée depuis 2010 et je recherche un poste en informatique. J'ai travaillé dans l'

aéronautique sur Toulouse et j'ai des connaissances dans les domaines bancaires et assurances.

Je souhaite évoluer vers de nouveaux langages , aussi je propose une aide financière à mon futur employeur telle que AFPR afin d accéder à une formation correspondant mieux au profil recherché.

En vous souhaitant une bonne journée



Hélène Avi