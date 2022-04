Helene AYLLON

Les personnes créatives sont curieuses, flexibles, obstinées, indépendantes avec un insatiable esprit d’aventure et un amour du jeu. – Henri Matisse



Mes compétences :

Comédienne

Actrice

Assistante réalisateur

Dealing with Post

Franking Post

Diary Management

service planning

Public Sector Procurement

Tender Documents

Invitation to Tender

Databases

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word