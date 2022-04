Hélène BACELAR

Personnalité très dynamique, toujours prête à apprendre. Je m'adapte très rapidement tant aux personnes qu'aux nouveaux environnements. J'aime les défis et challenges. Organisée, structurée, je suis polyvalente, force de proposition et très réactive. Je recherche un poste d'assistante de direction sur Lyon et proche banlieue. Je possède un véhicule si besoin de déplacement. Je n'ai pas de préférence pour le secteur d'activité car, comme écrit plus haut, je m'adapte très vite à tout nouvel environnement.



Mes compétences :

Prise de notes

Gérer les déplacements

Prise de parole

Tenir des agendas complexes

Auditer

Préparer les dossiers d'aide à la décision

Bonne orthographe

Excellent relationnel

Organisation d'événements

Normes rédactionnelles

Maîtrise des techniques de secrétariat