Hélène BACHELLERIE

Mes expériences successives dans le secteur industriel m’ont permis d’appréhender les différents aspects de la fonction Marketing/Communication B to B dans des environnements techniques innovants.

- Dimension stratégique/ Orientée satisfaction et résultat

- Management d’équipe

- Définition et mise en oeuvre de plans de communication

- Gestion de projets et encadrement de prestataires

- Elaboration d’outils off-line et on-line

- Excellentes capacités rédactionnelles / Aisance relationnelle

- Maîtrise PAO, chaîne graphique et Pré-presse

- Anglais courant



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Communication institutionnelle

Création

création web

Édition

Evénementiel

Promotion

Publicité

Web

Réseaux sociaux

Marketing opérationnel

Adobe InDesign

Mailchimp

Adobe Illustrator

Typo3

Wordpress

Microsoft SharePoint

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Rédaction de contenus

Communication RH

Communication interne

Stratégie de communication