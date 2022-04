Hélène BAJON-VERNEY

Aider les gens m'a toujours tenu à coeur et depuis que je sais parler, les langues étrangères sont ma passion. J'ai la chance de pouvoir combiner ces deux passions dans mon métier, au quotidien, en tant que chargée de développement et de projets chez CLIP. Mes études de traduction m'ont permis d'avoir une bonne vision du métier de traducteur, mais j'avais besoin de quelque chose qui "bouge" plus. Me voici donc en train d'essayer d'aider les traducteurs à trouver plus de travail en développant la Certification CLIP et en contribuant aux programmes de formation continue.



Mes compétences :

Localisation

Traduction

Business Consulting

Traduction juridique

Gestion de projets internationaux

Conseil en recrutement

Traduction technique