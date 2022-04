Hélène BALVAY

Professionnel en management E-commerce avec plus de 8 ans d'expérience en marketing et sales, analyse business, stratégie, études de marché, et services e-commerce – depuis la plate-forme web et le online marketing, en passant par la logistique, jusqu'au paiement et au service client – dans un environnement international.

J'apporte aux marques conseils et solutions pour développer leur activité e-commerce et e-business.

Connaissance approfondie des secteurs mode, beauté et luxe.



Contactez-moi de préférence par mon profile Linkedin. Merci.



Mes compétences :

E-Commerce

Market analysis

Mode

Sales & Marketing

Web analytics

Customer experience

Online marketing

Analyse

E-logistique

International

Fashion

Transport

Paiement en ligne

Consulting

Luxe

Conception

Project management

MBA

Média

Édition

Marketing

Internet

User experience

Business development

KPI's

Multi canal

Stratégie internet

E-business

Sales