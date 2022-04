Hélène BARADU

Diplômée d'une école de commerce en France et en Allemagne, forte de 8 années d'expérience, dont 5 ans dans l'automobile, j'ai de solides compétences dans les domaines du Marketing et de la Communication.

Ouverture sur l'international, expertise dans la gestion de produit, double approche de la communication - chez l'annonceur et en agence - sont autant d'atouts sur lesquels je peux m'appuyer pour réussir les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Marketing produit

Communication

Evénementiel

Stratégie de communication

Gestion de produit