Hélène BARBE

Diplomée de l'ENSBA de Paris, Ancienne Boursière à Rome, Maitrise d'Arts Plastiques à Paris I,

Conférences et Résidences d'artiste, Australie, Bolivie, etc... Moscou

Enseignante en Architecture et chargée de Recherche sur la mise en valeur de l'Espace rural et urbain et " l'Art Utile " en particulier sur Tautavel avec le Professeur de Lumley

Meilleur projet pour l'aménagement des Cimetières de la Défense,

Concours de la Prolongation du Grand Axe de Paris



De mai à octobre 2017 Exposition à l'Arboretum de Chèvreloup près de Versailles, d'oeuvres végétales

invitée par le Museum National d'Histoire Naturelle,

avec la participation de Maxime Thomas, de la Troupe de l'Opéra de Paris les 3 et 4 juin après midi