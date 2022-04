Hélène BAREYT

Professionnelle confirmée en communication avec une bonne maîtrise de la Gestion de Projets. Vacataire chargée d'Enseignement au sein des Universités de Bordeaux, j'interviens en DUT (Communication / Gestion des Entreprises et des Administrations), Licence Professionnelle (Management Logistique et Transports / Gestion Administrative du Personnel), Master 1 (Communication des Organisations) dans les domaines de la communication et de la gestion de projet. Le parcours de Formateur Responsable Pédagogique suivi en formation continue au CAFOC Rectorat m'a permis de consolider des compétences en ingénierie de formation et conception animation de modules pédagogiques. Intervenante professionnelle à temps partiel, je souhaite m'investir dans le développement de la formation professionnelle continue dans l'enseignement supérieur. Dans cet objectif, je complète mes interventions par de l'accompagnement VAE, la participation aux jurys (VAE, recrutement, mémoire, Projet Professionnel Etudiant) et assure le co-tutorat de mémoires de fin d'études. J'ai également effectué des vacations ponctuelles dans des établissements privés d'enseignement supérieur (EFAP, FORMASUP, ESCEN, IFCA).



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Animation de formations

Formation continue

Ingénierie pédagogique

Enseignement universitaire

Accompagnement VAE